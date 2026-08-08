Paul Vásquez sacó su lado más romántico para cantar "Huele a Peligro" en Dale Play Prime

08 ag. 2026 - 22:40 hrs.

En este segundo capítulo de Dale Play Prime, Paul Vásquez fue el encargado de representar a los azules en el "Karaoke Recargado".



En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto se suma $5.000 a su pozo acumulado.

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Al sonido de los bronces de la banda en vivo, el exDinamita Show tuvo que sacar su lado más romántico para interpretar el clásico de Myriam Hernández, "Huele a Peligro", mientras el público levantaba los brazos para ayudarlo a corear.

Dale Play Prime / Mega

Aunque muchas veces no dio con el tono, el comediante lo dejó todo en el escenario para recaudar dinero por la Fundación Gantz y terminó con 11 respuestas correctas, equivalentes a $55.000.

El esfuerzo valió la pena y los integrantes de su equipo, como la gente en las gradas, comenzaron a hacer el gesto de la Gaviota de Viña del Mar. El "Flaco" fue recibido entre abrazos y risas por atreverse a cantar.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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