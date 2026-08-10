Dale Play - Capítulo 140: Un concursante quiere convertir su guion en una película
Este lunes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Leyla Geraldo, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $455.000. Su gran anhelo es realizarse una cirugía para mejorar su visión.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al exfutbolista Manuel Neira y el actor Eyal Meyer.
Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Nicolás Alberti, de 29 años, quien sueña con convertir su guion en una película. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por la cantante Denisse Malebrán y la periodista Carola Julio.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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