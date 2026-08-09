09 ag. 2026 - 00:30 hrs.

Este sábado 8 de agosto se emitió el segundo capítulo de Dale Play Prime y que enfrentó a dos equipos de famosos para entregar el premio en dinero a sus instituciones apadrinadas.

El equipo naranja estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por los actores de La Baronesa, Simón Pesutic, Octavia Bernasconi y Katyna Huberman, quienes compitieron representando a la Fundación Coanil.

Lo más visto de Dale Play 1 Dale Play Prime - Capítulo 2: Humoristas versus actores

Por su parte, el equipo azul fue liderado por su capitana Carolina Soto y estuvo integrado por los comediantes Paul Vásquez, Jenny Cavallo y León Murillo. El grupo representó a la Fundación Gantz.

Dale Play Prime / Mega

¿Quién llega a la final?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de las fundaciones a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con el nuevo juego, "La Canción de Oro", donde uno de los equipos tenía la opción de duplicar todo el monto acumulado en caso de acertar una pregunta con el incomparable Sandro en el escenario.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play