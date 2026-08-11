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Dale Play - Capítulo 141: ¿Habrá un ganador de los tres millones de pesos?

  • Por Mega

Este martes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Leyla Geraldo, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.015.000, correspondiente al capítulo anterior. Su gran anhelo es realizarse una cirugía para mejorar su visión.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Rossy Rossy y el cantante Álvaro Véliz.

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Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Constanza Madrid, de 38 años, quien sueña con comprar un auto para trasladar a su abuela. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Elvira Cristi y el actor Rodrigo Muñoz.

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¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

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La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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