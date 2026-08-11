Dale Play - Capítulo 141: ¿Habrá un ganador de los tres millones de pesos?

11 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Leyla Geraldo, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.015.000, correspondiente al capítulo anterior. Su gran anhelo es realizarse una cirugía para mejorar su visión.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Rossy Rossy y el cantante Álvaro Véliz.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Constanza Madrid, de 38 años, quien sueña con comprar un auto para trasladar a su abuela. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Elvira Cristi y el actor Rodrigo Muñoz.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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