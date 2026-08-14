Dale Play - Capítulo 144: Bailarines y cantantes por el sueño de una fundación

14 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, Dale Play se volvió solidario y dos equipos, conformados por excompañeros de María José Quintanilla en el programa Rojo: Fama contra Fama, compitieron por una fundación.

En esta ocasión, el equipo naranjo estuvo liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a los cantantes Piamaría Silva, Luis Pedraza y Leandro Martínez, quienes vienen en representación de la Fundación Coanil.

Por su parte, el equipo rojo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por los bailarines Christian Ocaranza, Yamna Lobos y Pablo Vargas, que representan a la Fundación Aspaut.

Dale Play / MEGA

¿Quién logrará concretar el sueño de su fundación?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tiene la opción de doblar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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