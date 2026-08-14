El "Maestro" no falló: Antonio Ríos hizo bailar a Dale Play con su exito "Nunca me faltes"

14 ag. 2026 - 19:50 hrs.

En este capítulo de Dale Play, el "Maestro" Antonio Ríos sorprendió a todos los participantes y público del programa al aparecer para cantar uno de sus éxitos.

Precisamente, el equipo naranja liderado por el Pelao Rodrigo pasó a la final para la Fundación Coanil y debía enfrentar la "Canción de Oro", instancia en la que tienen la posibilidad de doblar su puntaje si aciertan una pregunta sobre un tema en particular.

Fue así como María José Quintanilla anunció que en esta ocasión sería el propio Antonio Ríos quien daría un paso al frente e interpretaría una de sus canciones más conocidas.

Dale Play / MEGA

Antonio Ríos en Dale Play

De esta forma, el recordado y querido cantante de cumbia desplegó toda su presencia escénica para hacer entonar y bailar a todos los presentes con su exitosa canción "Nunca me faltes".

Con esta canción, el equipo azul tuvo que responder una pregunta y, de ser correcta, duplicaban el puntaje que llevaban hasta el momento.

Todo sobre Dale Play