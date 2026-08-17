Dale Play - Capítulo 145: Un soñador quiere mejorar su equipamiento de bombero

17 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.160.000. Su gran anhelo es viajar a Disney junto a sus hijos.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Mauricio Jürgensen, junto a la actriz Araceli Vitta y la comunicadora Gabriela Zambrano.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Sergio Sánchez, de 46 años, quien sueña con mejorar su equipamiento de bombero. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el actor Juan José Gurruchaga y el humorista Adrián Correa "Cebolla".

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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