Dale Play - Capítulo 105: ¿Habrá un ganador de los $3 millones?

18 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Carolina Muñoz, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $2.735.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para regalarle un auto de karting a su hijo.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Juan José Gurruchaga y el cantante Wildo.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Paola Silva, de 32 años, quien busca cumplir su sueño de pagar los gastos del cuidado de su abuelo. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la influencer Constanza Piccoli y Macarena Venegas.

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¿Alguien se llevará los $3 millones?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Tírame la pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado"y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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