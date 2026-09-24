Dale Play - Capítulo 172: ¿Podrá uno de los soñadores ganar "La Canción de Oro"?
Este jueves, en Dale Play, Mario Navarro regresó al programa con un pozo acumulado de $410.000. Su sueño era reunir el dinero necesario para pagar el viaje de estudios de su hijo.
Integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a las actrices Karla Melo y Mariana Loyola.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Rodrigo Acevedo, de 43 años. Su sueño era llevar a su mamá de viaje por el sur. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el cantante Luis Mellow Jara y el actor Claudio Ravanal.
¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?
La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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