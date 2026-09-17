Dale Play - Capítulo 168: Dos soñadoras buscan llegar al juego final

17 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Ana María Araneda regresó al programa con un pozo acumulado de $1.820.000. La soñadora quiere reunir el dinero necesario para llevar a su mamá a Brasil durante Año Nuevo.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la comediante Natalia Cuevas y el actor Juan Pablo Bastidas.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Claudia Fuentealba, de 30 años. Su sueño es construir domos en un terreno familiar. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la actriz Araceli Vitta y el cantante El Clavel.

Dale Play / Mega

Dos soñadoras luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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