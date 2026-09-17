"El rojo que no tiene ningún brillo": Los capitanes de Dale Play se enfrentaron en un divertido duelo de payas

17 sept. 2026 - 18:35 hrs.

Este jueves, en Dale Play, los capitanes del programa y la comediante Natalia Cuevas se atrevieron a lanzar sus propias payas dieciocheras.

La primera en comenzar fue la capitana del equipo amarillo, Carolina Soto, quien aprovechó la instancia para dedicarle unas palabras a sus rivales.

Las payas de Dale Play

"Aro aro aro. Brindo por Dale Play y brindo por el equipo amarillo. Pero no brindo por el rojo que no tiene ningún brillo", expresó.

Dale Play / Mega

En ese momento, la invitada Natalia Cuevas pidió la palabra para compartir su propia paya: "Brindo dijo un huaso por la picana y el clavo. Si me sale un toro bravo saco la capa, lo toreo, saco el lazo, lo lazeo, saco el cuchillo, lo capo, meto las bolas en un saco y me las sirvo de causeo".

Finalmente, el capitán del equipo rojo, Pelao Rodrigo, se atrevió a realizar su propia paya. "Aro aro aro, puede que sea pelao un poco, flaco y hasta cojo, pero no hay nadie mejor en Dale Play que el equipo rojo", señaló.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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