"El rojo que no tiene ningún brillo": Los capitanes de Dale Play se enfrentaron en un divertido duelo de payas
Este jueves, en Dale Play, los capitanes del programa y la comediante Natalia Cuevas se atrevieron a lanzar sus propias payas dieciocheras.
La primera en comenzar fue la capitana del equipo amarillo, Carolina Soto, quien aprovechó la instancia para dedicarle unas palabras a sus rivales.
Las payas de Dale Play
"Aro aro aro. Brindo por Dale Play y brindo por el equipo amarillo. Pero no brindo por el rojo que no tiene ningún brillo", expresó.
En ese momento, la invitada Natalia Cuevas pidió la palabra para compartir su propia paya: "Brindo dijo un huaso por la picana y el clavo. Si me sale un toro bravo saco la capa, lo toreo, saco el lazo, lo lazeo, saco el cuchillo, lo capo, meto las bolas en un saco y me las sirvo de causeo".Ir a la siguiente nota
Finalmente, el capitán del equipo rojo, Pelao Rodrigo, se atrevió a realizar su propia paya. "Aro aro aro, puede que sea pelao un poco, flaco y hasta cojo, pero no hay nadie mejor en Dale Play que el equipo rojo", señaló.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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