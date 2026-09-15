Manuel Neira tiene un gran desempeño cantando "Corazón en la maleta" de Luis Fonsi en Dale Play

15 sept. 2026 - 19:10 hrs.

Este martes, en Dale Play, Manuel Neira fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el exfutbolista interpretó "Corazón en la maleta", uno de los grandes éxitos del reconocido cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Manuel Neira lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero al pozo de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el exfutbolista logró 18 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $90.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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