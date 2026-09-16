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Dale Play - Capítulo 167: ¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

  • Por Mega

Este miércoles, en Dale Play, Ana María Araneda regresó al programa con un pozo acumulado de $210.000. Su sueño es construir el living de la casa de su mamá.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la cantante Denisse Malebrán y el actor Beto Espinoza.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Ricardo Mora, de 50 años. Su sueño es pagar la universidad de su hijo mayor. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la periodista Darynka Marcic y el cantante Rigeo.

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¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

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Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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