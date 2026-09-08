Dale Play - Capítulo 161: Una concursante sueña con viajar en avión por primera vez

08 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, Carolina Barrera regresó al programa con un pozo acumulado de $694.000. Su anhelo es grabar un disco junto a su banda.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la periodista Pamela Leroy y el cantante Don Rorro.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Karin Oróstica, de 34 años, cuyo gran anhelo es viajar en avión por primera vez en su vida. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la locutora radial Evelyn Bravo y el periodista Felipe Vidal.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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