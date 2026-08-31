Dale Play - Capítulo 155: ¿Podrán romper la racha del equipo rojo?
Este lunes, en Dale Play, Viviana Fuentes regresó al programa con un pozo acumulado de $2.112.500. Su gran anhelo era reunir el dinero necesario para pagar la inversión de su cafetería.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la modelo Francisca Undurraga y el periodista Marcelo Arismendi.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Mirta Ovalle, de 62 años, cuyo gran anhelo era devolverle a una amiga el dinero que le prestó para financiar una cirugía. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la presentadora de TV Macarena Ramis y el actor Patricio Torres.
¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?
La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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