Patricio Torres lo deja todo cantando "Herida" de Myriam Hernández en Dale Play

31 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Patricio Torres fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el actor interpretó "Herida", uno de los grandes éxitos de la reconocida cantante chilena Myriam Hernández.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Patricio Torres lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el actor logró ocho aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $40.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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