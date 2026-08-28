Iván Cabrera pone a prueba su memoria cantando "Mariposa Traicionera" de Maná en Dale Play

28 ag. 2026 - 19:03 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Iván Cabrera fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

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Para asumir el desafío, el bailarín interpretó "Mariposa Traicionera", uno de los grandes éxitos de la reconocida agrupación mexicana Maná.

Dale Play / Mega

El resultado

A pesar de la dificultad de la canción, Iván Cabrera lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero al equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el bailarín logró diez aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $50.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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