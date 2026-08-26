Dale Play - Capítulo 152: Dos soñadoras luchan por el gran premio

26 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, Dale Play recibió nuevamente a la soñadora Katherine Pardo, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $1.340.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para pagar los gastos universitarios de su hijo.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al cantante Leo Rey y la actriz Luciana Echeverría.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Viviana Fuentes, de 47 años, quien sueña con pagar la inversión realizada para su cafetería. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la bailarina Fernanda Braz y el humorista Charola Pizarro.

Dale Play / Mega

Dos soñadoras luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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