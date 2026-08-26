¡Con puntaje perfecto!: Leo Rey tiene increíble desempeño cantando "Si nos dejan" de Luis Miguel en Dale Play

26 ag. 2026 - 19:02 hrs.

Este miércoles en Dale Play, el equipo amarillo eligió a Leo Rey para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador acumular $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Si nos dejan", uno de los grandes éxitos del reconocido artista Luis Miguel.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando su talento y calidad vocal, Leo Rey lo dejó todo en el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante logró un puntaje perfecto de 20 aciertos, sumando $200.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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