Confudieron "La Pirilacha" con típica canción mexicana: El divertido error del equipo amarillo en Dale Play

25 ag. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo 151 de Dale Play, Carolina Soto y el equipo amarillo vivieron un entretenido momento luego de interpretar de mala forma la canción que se les solicitó.

Esta situación ocurrió durante el juego "Tírame la pista", en el que un jugador debe confiar en las pistas que le entregan sus compañeros para adivinar al artista que está en la pantalla de atrás, mientras ellos están de espalda.

Precisamente, era César Caillet quien estaba divinando cuando al equipo amarillo le pidieron cantar "La Pirilacha" de Nilda Moya.

Dale Play / MEGA

La cómica confusión del equipo amarillo

Y es que Coté Quintanilla levantó el cartel de cantar y en la pantalla apareció "La Pirilacha" de Nilda Moya, por lo que todos esperaban que interpretaran esta típica canción nacional, reconocida por su picardía.

Sin embargo, Carolina Soto y la soñadora confundieron la canción y mezclaron su letra con "La Cucaracha", canción típica del ideario mexicano, lo que desató la risa en todos los presentes.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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