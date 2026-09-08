¡Con puntaje perfecto!: Don Rorro saca aplausos cantando "Mira niñita" de Los Jaivas en Dale Play

08 sept. 2026 - 19:10 hrs.

Este martes, en Dale Play, Don Rorro fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Mira niñita", uno de los grandes éxitos de la agrupación nacional Los Jaivas.

Dale Play / Mega

El resultado

Demostrando toda su calidad vocal, Don Rorro se lució sobre el escenario y entregó su mejor interpretación con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que el cantante consiguió 20 aciertos, obteniendo un puntaje perfecto. De esta manera, su equipo sumó $200.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play