Dale Play - Capítulo 158: ¿Podrán los soñadores responder "La Canción de Oro"?

03 sept. 2026 - 20:10 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Viviana Fuentes regresó al programa con un pozo acumulado de $4.522.500. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para pagar la inversión de su cafetería.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la modelo María Laura Donoso y el actor Pancho López.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Claudio Corvalán, de 57 años, cuyo gran anhelo es viajar a la Toscana italiana para aprender sobre su gastronomía. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la influencer Natalia Mandiola y el actor Gustavo Becerra.

Dale Play / Mega

Dos soñadores luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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