Dale Play - Capítulo 156: Un soñador quiere viajar a Londres
Este martes, en Dale Play, Viviana Fuentes regresó al programa con un pozo acumulado de $2.472.500. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para pagar la inversión de su cafetería.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la conductora de TV Andrea Hoffman y el exfutbolista Gabriel "Coca" Mendoza.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Víctor Guzmán, de 46 años, cuyo gran anhelo es viajar a Londres para visitar a su mejor amigo. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la locutora radial Vero Calabi y el periodista César Campos.
Dos soñadores luchan por el gran premio
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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