Dale Play - Capítulo 160: Los soñadores que aspiran al gran premio

07 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Carolina Barrera regresó al programa con un pozo acumulado de $342.500. Su gran anhelo es juntar dinero para grabar un disco con su banda.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la cantante Consuelo Schuster y el actor Rodrigo Muñoz.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Alex Ortiz, de 58 años, cuyo gran anhelo es juntar dinero para donar al Hogar de Cristo. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el DJ Víctor Aranda y la actriz Francisca Imboden.

Dale Play / MEGA

Dos soñadores luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play