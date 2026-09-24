¿Logró puntaje perfecto? Luis Mellow Jara canta "Saturno" de Pablo Alborán en Dale Play

24 sept. 2026 - 18:44 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Luis Mellow Jara fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó el éxito "Saturno", del reconocido artista español Pablo Alborán.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran nerviosismo, Luis Mellow Jara lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que el cantante consiguió 14 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $70.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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