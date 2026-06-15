¿Logró el puntaje perfecto?: Luis Felipe Jara canta "Ámame" de su padre en Karaoke Recargado de Dale Play

15 jun. 2026 - 18:42 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Luis Felipe Jara fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó "Ámame", uno de los mayores éxitos de su padre, el reconocido artista nacional Luis Jara.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran confianza sobre el escenario y utilizando una máscara de su padre como parte de la presentación, Luis Felipe Jara protagonizó una actuación que fue ampliamente celebrada por el público y sus compañeros.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante consiguió un juego perfecto al acertar las 20 palabras faltantes, permitiendo que su equipo sumara $200.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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