Dale Play - Capítulo 175: Un soñador quiere llevar a su familia de vacaciones a Brasil
Este miércoles, Natalia Arancibia regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $350.000. Su anhelo es comprar cámaras para su programa radial.
Para cumplir con su objetivo, la soñadora conformó el equipo rojo junto al capitán Pelao Rodrigo, la influencer Disley Ramos y el periodista Jaime Davagnino.
Por su parte, el nuevo soñador fue Felipe Heredia, de 44 años, quien llegó al programa con el anhelo de llevar a su familia de vacaciones a Brasil. Para alcanzar esta meta, el soñador conformó el equipo amarillo junto a la capitana Carolina Soto, la actriz Ximena Rivas y el ex chico reality Claudio Valdivia.
¿Quién logrará quedarse con el gran premio?
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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