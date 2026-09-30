El divertido reclamo de Disley Ramos a Claudio Valdivia que terminó con gritos de "macabeo" en Dale Play

30 sept. 2026 - 18:53 hrs.

Este miércoles, Disley Ramos y Claudio Valdivia fueron rivales de equipo y protagonizaron un divertido momento durante una de las pruebas de Dale Play.

Todo ocurrió en el juego Karaoke Recargado, donde Ramos interpretó la canción "La gata bajo la lluvia", de Rocío Dúrcal, mientras que Valdivia hizo lo propio con "Torero", de Chayanne.

Al darse cuenta de que su pareja había conseguido más aciertos, Disley no dudó en reclamar: "Mi contrincante, de partida, le tocó una canción más actual, punto uno. Punto dos, el coro cuántas veces lo repitió señor director, casi se lo puso cinco veces".

Dale Play / Mega

"Macabeo"

En tono de broma y siguiendo la dinámica del programa, Claudio no tuvo más remedio que darle la razón: "Tiene toda la razón lo que está diciendo Disley, digo lo contrario y me va mal".

Fue en ese momento cuando el público y los demás participantes comenzaron a gritar "macabeo", provocando las risas de ambos y haciendo que la pareja se tomara la situación con humor.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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