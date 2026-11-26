26 nov. 2026 - 19:18 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Jhendelyn Núñez fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la modelo interpretó "Procura", uno de los grandes éxitos del cantante Chichi Peralta.

Dale Play / Mega

El resultado

Con un destacado desempeño, Jhendelyn Núñez dio lo mejor de sí sobre el escenario para recordar la mayor cantidad de palabras y conseguir el puntaje más alto posible.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: la participante completó correctamente 18 palabras, lo que permitió sumar $90.000 al pozo acumulado de la soñadora del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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