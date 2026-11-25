25 nov. 2026 - 19:17 hrs. | Act. 26 nov. 2026 - 10:24 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Rodrigo Herrera fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el desafío, el periodista interpretó Después de ti, uno de los grandes clásicos del cantante Alejandro Lerner.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Rodrigo Herrera dio lo mejor de sí para recordar la mayor cantidad de palabras y conseguir el puntaje más alto posible.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: el periodista consiguió 19 aciertos, quedando a solo uno del puntaje perfecto. De esta manera, sumó $95.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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