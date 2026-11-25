25 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, la soñadora Paulina Ortiz regresó al programa con un pozo acumulado de $275.000. Su anhelo es renovar los implementos de su pyme de jardinería, por lo que volvió a competir para acercarse a ese objetivo.

En esta oportunidad, el equipo amarillo estuvo liderado por su capitán, Daniel Valenzuela, quien contó con el apoyo de la modelo Betsy Camino y la actriz Jenny Cavallo.

Por otro lado, se presentó una nueva soñadora: Daniela Cuevas, de 37 años, quien busca reunir el dinero necesario para pagar su crédito hipotecario. Para ayudarla a cumplir su anhelo, el equipo rojo fue encabezado por Pelao Rodrigo, junto al periodista Rodrigo Herrera y la comunicadora Gianella Marengo.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llegar al juego final?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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