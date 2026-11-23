Dale Play - Capítulo 208: Un soñador quiere producir su primer largometraje
Este lunes, en Dale Play, Paola Astudillo regresó al programa con un pozo acumulado de $4.150.000. La soñadora busca reunir dinero para implementar una guardería infantil en su hogar.
En esta oportunidad, el equipo rojo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, quien contó con el apoyo de la ex chica reality Paula Bolatti y el periodista Mauricio Jürgensen.
Por otro lado, el nuevo soñador fue Pablo Roldán, de 52 años, quien llegó al programa con el anhelo de reunir dinero para producir su primer largometraje. El equipo amarillo estuvo encabezado por el capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Catherine Mazoyer y la bailarina Claudia Miranda.
¿Quién logrará quedarse con el gran premio?
La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Quién Canta", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Memorice Discoté", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada"
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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