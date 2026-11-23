23 nov. 2026 - 19:18 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Catherine Mazoyer fue la representante elegida por el equipo amarillo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el desafío, la actriz se la jugó con la interpretación de "Te lloré un río", uno de los grandes éxitos de la banda mexicana Maná.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Catherine Mazoyer hizo todo lo posible por recordar las palabras faltantes y conseguir la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la actriz consiguió 17 respuestas correctas, lo que permitió sumar $85.000 al pozo acumulado del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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