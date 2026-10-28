¿Cuántos aciertos tuvo? Willy Sabor tuvo dificultades al cantar Fotografías de Juanes en Dale Play

28 oct. 2026 - 19:30 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Willy Sabor fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada respuesta correcta, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el reto, el cantante interpretó Fotografías, uno de los grandes éxitos de Juanes junto a Nelly Furtado.

Dale Play / Mega

El resultado

Con dificultades para recordar la letra, Willy Sabor intentó completar la mayor cantidad posible de palabras faltantes durante su interpretación.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el cantante consiguió cinco aciertos, lo que permitió sumar $25.000 al pozo acumulado de la soñadora del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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