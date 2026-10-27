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Programación de Mega para este miércoles 28 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?

  • Por Mega

Este miércoles 28 de octubre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) volverá a su habitación de hotel y se dará cuenta que sus carpetas con documentos están desordenadas. Alguien buscó entre sus cosas. 

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Más tarde, el horario prime continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que seguirán desarrollando sus respectivas tramas. A estas historias se sumará Volverías con tu Ex? 2, que mostrará nuevos momentos de tensión y cambios en los vínculos entre sus participantes.

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¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 28 de octubre?

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