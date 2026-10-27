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Programación de Mega para este miércoles 28 de octubre: ¿Cuándo se emitirá Reunión de Superados?
Este miércoles 28 de octubre, Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de sus principales producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) volverá a su habitación de hotel y se dará cuenta que sus carpetas con documentos están desordenadas. Alguien buscó entre sus cosas.
Más tarde, el horario prime continuará con nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que seguirán desarrollando sus respectivas tramas. A estas historias se sumará Volverías con tu Ex? 2, que mostrará nuevos momentos de tensión y cambios en los vínculos entre sus participantes.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 28 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.