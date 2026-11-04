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Programación de Mega para este jueves 5 de noviembre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
Este jueves 5 de septiembre, Mega experimentará cambios en su programación habitual de teleseries y reality.
Durante la tarde podrás disfrutar de una nueva entrega de La Baronesa, donde Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) tendrán un coqueto acercamiento.
Y en el horario prime, Mega emitirá una nueva entrega de Detrás del Muro, el programa de humor que tendrá como gran invitado a Don Francisco.
Cabe destacar que durante esta jornada no se emitirán capítulos de estreno de Reunión de Superados, Prohibida Obsesión ni Volverías con tu Ex? 2
¿Cómo será la programación de Mega este jueves 5 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro (estreno): 22:10 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas.
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