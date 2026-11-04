Programación de Mega para este jueves 5 de noviembre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

04 nov. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 5 de septiembre, Mega experimentará cambios en su programación habitual de teleseries y reality.

Durante la tarde podrás disfrutar de una nueva entrega de La Baronesa, donde Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) tendrán un coqueto acercamiento.

Y en el horario prime, Mega emitirá una nueva entrega de Detrás del Muro, el programa de humor que tendrá como gran invitado a Don Francisco.

Cabe destacar que durante esta jornada no se emitirán capítulos de estreno de Reunión de Superados, Prohibida Obsesión ni Volverías con tu Ex? 2

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 5 de noviembre?

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