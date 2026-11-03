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Programación de Mega para este miércoles 4 de noviembre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2
Este miércoles 4 de noviembre, Mega tendrá una nueva jornada de estrenos en sus producciones de ficción y reality.
En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) tendrá una curiosa manera de manejar sus conflictos personales con Emilia (Octavia Bernasconi): las mesas de póker.
Más tarde, el horario prime tendrá nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que continuarán desarrollando sus respectivas historias. A ellas se sumará Volverías con tu Ex? 2, con nuevos episodios que mostrarán cómo evolucionan las relaciones y los conflictos entre sus participantes.
¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 4 de noviembre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:20 horas.
- Dale Play: 18:05 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:10 horas.
- Prohibida Obsesión: 22:10 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:30 horas.
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