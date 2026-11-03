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Programación de Mega para este miércoles 4 de noviembre: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

  • Por Mega

Este miércoles 4 de noviembre, Mega tendrá una nueva jornada de estrenos en sus producciones de ficción y reality.

En La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) tendrá una curiosa manera de manejar sus conflictos personales con Emilia (Octavia Bernasconi): las mesas de póker.

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Más tarde, el horario prime tendrá nuevos capítulos de Reunión de Superados y Prohibida Obsesión, que continuarán desarrollando sus respectivas historias. A ellas se sumará Volverías con tu Ex? 2, con nuevos episodios que mostrarán cómo evolucionan las relaciones y los conflictos entre sus participantes.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 4 de noviembre?

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