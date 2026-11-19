19 nov. 2026 - 19:34 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Yamna Lobos fue la representante elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el desafío, la bailarina se la jugó con la interpretación de Me enamora, uno de los grandes éxitos del cantante colombiano Juanes.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Yamna Lobos dio lo mejor de sí sobre el escenario para conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo de la soñadora.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la bailarina completó correctamente 15 palabras, lo que permitió sumar $75.000 al pozo acumulado de la soñadora del equipo amarillo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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