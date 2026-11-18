18 nov. 2026 - 19:24 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Otakin fue el representante elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado.

En esta prueba, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada respuesta acertada, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para enfrentar el desafío, el influencer se la jugó con la interpretación de "No basta", uno de los éxitos más recordados del cantante Franco de Vita.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo y concentración, Otakin dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de aciertos y sumar dinero a su equipo.

Al finalizar la presentación, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el influencer consiguió 20 aciertos, alcanzando el puntaje perfecto y permitiendo que el equipo amarillo sumara $100.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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