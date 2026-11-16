16 nov. 2026 - 19:02 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Catalina Palacios fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la modelo interpretó "Doble Opuesto", uno de los grandes clásicos de la banda chilena La Ley.

Dale Play / Mega

El resultado

Pese a su entusiasmo sobre el escenario, Catalina Palacios tuvo algunas dificultades para recordar las palabras faltantes de la canción.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló el resultado: la modelo consiguió seis aciertos, lo que permitió sumar $30.000 al pozo acumulado de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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