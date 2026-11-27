27 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 229 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) irá a la casa de Josefa (Luz Valdivieso) para conocer al pequeño Carlitos.

Con mucha suavidad, el empresario le hablará al bebé mientras Pili (Paloma Moreno) lo observa con ternura. "Yo soy Jaime y soy amigo de tu papá y voy a estar siempre a tu lado", le dirá.

Jaime sentirá debilidad por el bebé al verlo tan frágil y le comentará a Pili, "mira esos ojitos que tiene, de recién nacido. Mansito, precioso".

Reunión de Superados / Mega

Y de inmediato se le ocurrirá algo. "¿Puedo ser su padrino?", le preguntará a Josefa, sin saber que la sexóloga ya eligió a Manuel (Mario Horton) para cumplir ese importante rol.

¿Cambiará de opinión o aceptará que Jaime asuma esa responsabilidad con Carlitos?