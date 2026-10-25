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Marité Matus Instagram @mariteematus

"¡Qué machista tu comentario!": La tajante respuesta de Marité Matus tras recibir dura crítica en redes

  • Por Morella Rivas

Marité Matus compartió registros de una reciente excursión al Cerro Colorado con sus hijos Alonso, Elisabetta y Emiliano, frutos de su antiguo matrimonio con el futbolista Arturo Vidal.

Aunque muchos seguidores de la influencer elogiaron su conexión con los tres jovencitos, también recibió una crítica a la que no dudó en contestar.

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Reacción de Marité Matus a comentario

En su post de Instagram, Matus se refirió a sus hijos como su "banda favorita" e intercambió afectuosos emojis con el mayor de ellos, "Monito" Vidal.

"Me encanta, eres una excelente madre y amiga de tus hijos", comentó una seguidora. "Será muy bella, pero compró un marido y después lo destrozó", fue el mensaje de otra internauta, a la que Matus le dejó una respuesta escrita entre emojis de risas.

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"¡Claro! Como el otro es víctima, el pobre. Qué machista tu comentario", expresó la influencer.  "No sabía que los seres humanos se compran. Feo comentario"; "Seguramente era muy buen marido"; "¡Comentario pa we...! Lo que más le duele es que es madre y señora"; "Qué resentida", escribieron otros usuarios.

Recordemos que Marité Matus se separó el año pasado de su segundo esposo, Camilo Huerta, tras un matrimonio marcado por conflictos económicos.

Instagram: @mariteematus

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