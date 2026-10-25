"¡Qué machista tu comentario!": La tajante respuesta de Marité Matus tras recibir dura crítica en redes

25 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Marité Matus compartió registros de una reciente excursión al Cerro Colorado con sus hijos Alonso, Elisabetta y Emiliano, frutos de su antiguo matrimonio con el futbolista Arturo Vidal.

Aunque muchos seguidores de la influencer elogiaron su conexión con los tres jovencitos, también recibió una crítica a la que no dudó en contestar.

Reacción de Marité Matus a comentario

En su post de Instagram, Matus se refirió a sus hijos como su "banda favorita" e intercambió afectuosos emojis con el mayor de ellos, "Monito" Vidal.

"Me encanta, eres una excelente madre y amiga de tus hijos", comentó una seguidora. "Será muy bella, pero compró un marido y después lo destrozó", fue el mensaje de otra internauta, a la que Matus le dejó una respuesta escrita entre emojis de risas.

"¡Claro! Como el otro es víctima, el pobre. Qué machista tu comentario", expresó la influencer. "No sabía que los seres humanos se compran. Feo comentario"; "Seguramente era muy buen marido"; "¡Comentario pa we...! Lo que más le duele es que es madre y señora"; "Qué resentida", escribieron otros usuarios.

Recordemos que Marité Matus se separó el año pasado de su segundo esposo, Camilo Huerta, tras un matrimonio marcado por conflictos económicos.

Instagram: @mariteematus

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