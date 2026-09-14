"No existen límites": Marité Matus habla sobre su experiencia al enfrentar la diabetes de su hijo Alonso

14 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Marité Matus ocupó el testimonio del tenista Alexander Zverev sobre la diabetes en niños para hablar de lo que vivió ella con Alonso, su hijo con Arturo Vidal, que fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 a la edad de un año y siete meses.

Precisamente, el tenista alemán ganó el US Open, uno de los torneos más importantes de aquel deporte, y en su discurso de agradecimiento habló de lo importante que fue su madre, quien, pese a saber del diagnóstico de diabetes de su hijo y a lo que decían los médicos, lo impulsó a ser deportista, convirtiéndose en una de las mejores raquetas del mundo en la actualidad.

Por lo mismo, Marité tomó este video y lo subió a sus historias de Instagram, donde habló de su propia situación y cómo ha manejado la diabetes de su hijo.

Marité Matus habla de la diabetes de Alonso

"No existen límites cuando Dios es quien guía. Vi esto y se me pararon los pelos", dijo en primera instancia la empresaria, quien no escondió su emoción.

En esa línea, explicó que "me emocionó profundamente porque vivo esta historia de cerca. Cuando un niño recibe un diagnóstico como la diabetes, muchas veces lo primero que aparece son los límites, los miedos y el 'no va a poder'".

Por el contrario a esto, Marité afirmó que ella eligió lo contrario, criando y educando a un niño que es completamente funcional.

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