Michelle Carvalho responde a las críticas por ser extranjera y festejar Fiestas Patrias: "Tengo la fortuna..."

14 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Se acercan Fiestas Patrias y, como todos los años, millones de chilenos y chilenas se preparan para festejar con todo en las fondas. Por lo mismo, Michelle Carvalho, quien lleva años en Chile, decidió publicar un extenso texto donde habla de su amor por el país en estas fechas.

Y es que desde sus primeras incursiones en modelaje y posterior carrera en realities de la televisión chilena, la brasileña desarrolló un enorme amor por nuestras tierras, forjando acá un hogar y amistades que quedan para toda la vida.

Es por esto que en un mes tan importante para todos los chilenos y chilenas, Michelle decidió hablar de Chile y de las personas que dicen que por ser extranjera no merece celebrar.

Michelle Carvalho y su amor por Chile

"En septiembre celebro a Chile, conmemoro su historia y respeto sus tradiciones porque este país no solo me ha dado oportunidades de trabajo únicas", comentó la brasileña.

En esa línea, agregó que "también me ha dado amigos maravillosos que me han permitido crecer y ser una mejor persona". Dicho esto, pasó a enviar un mensaje a quienes la critican por celebrar las Fiestas Patrias siendo extranjera.

"Aunque algunos crean que por ser extranjera no tengo derecho a celebrar las fiestas patrias chilenas, les digo que todos los años espero con ansias estos días de alegría y siempre tengo la fortuna de celebrar con una familia que me acoge como una más del clan", afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

Todo sobre Michelle Carvalho