"Que alguien te traicione...": Fran Virgilio reflexionó sobre la infidelidad y dio consejos a sus seguidoras
Fran Virgilio se sinceró en Instagram sobre la infidelidad, a raíz de una pregunta que hizo una de sus seguidoras.
Tras abrir la caja de preguntas para una dinámica en historias, la influencer fue consultada con lo siguiente: "Esperabas una infidelidad siendo una mujer tan linda, no tan solo físicamente, si eres power".
Y Virgilio primeramente le agradeció a este seguidor por su comentario tan elogioso. "Gracias por cómo me ves, dijo, para luego hablar directamente del engaño. Ella, que terminó su matrimonio tras una infidelidad, hizo una profunda reflexión sobre lo que se cuestionó y las lecciones que sacó al respecto.
"Que alguien te traicione no significa que faltaba algo, que no eras suficiente o que había alguien 'mejor'. Significa que esa persona decidió mentirte y traicionar tu confianza. Eso habla de sus valores, no de tu valor", dijo.
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Y agregó que "a veces, cuando uno se queda buscando qué hizo mal, cuando simplemente hay gente de mier... que actúa como tal; no tienes que convertir lo que otro te hizo en un defecto tuyo".
Y en una nueva historia, le habló a una segunda seguidora: "Cada una de ustedes es especial. No pierdan tiempo con gente que no las valora, las cuida ni las respeta. La vida es corta y sigue, aunque a veces cueste verlo. No se van a morir de amor, pero sí pueden ir apagándose al lado de la persona equivocada".
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