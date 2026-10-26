Jugando, sonriendo y al ritmo del "carnavalito": Así fue el primer cumpleaños de Alanna Andrade Noto

26 oct. 2026 - 10:30 hrs.

Este fin de semana, Pangal Andrade y Melina Noto celebraron el primer año de su hija Alanna, la que llegó a cambiar por completo la vida de ambos.

Y es que fue a principios del 2025 cuando Melina y Pangal, una de las parejas más queridas y estables del espectáculo chileno, confirmaban que esperaban a su primer bebé.

Desde ahí en más, tuvieron que esperar hasta el 22 de octubre del 2025 para que Alanna, su hija, finalmente llegara al mundo y los convirtiera en padres.

Así fue el cumpleaños de Alanna Andrade

Precisamente, la celebración del primer año de Alanna no era algo que se tomaría a la ligera y, por supuesto que no lo fue, ya que sus padres prepararon una gran fiesta donde estuvieron invitados amigos y amigas de la familia.

De hecho, en el video que subió la pareja, se puede ver el momento exacto en el que Alanna, sostenida en los brazos de su padre, sonreía ante los cánticos del feliz cumpleaños, hecho que llamó la atención, ya que no entonaron el típico cántico, sino el conocido "carnavalito".

Asimismo, el registro fue intercalando imágenes de Alanna sonriendo, jugando en un vehículo y siendo feliz en los brazos de sus padres, quienes se preocupan de darle lo mejor.

"Hija, viniste a iluminarnos la vida, te amamos", escribió Melina en la publicación, cerrando así el primer cumpleaños de su bebé.

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