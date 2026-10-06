Chile vs. México EN VIVO por Mega, Mega 2 y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja?

06 oct. 2026 - 14:15 hrs.

La noche de este martes 6 de septiembre, La Roja cierra la gira por Norteamérica de la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Luego de las derrotas con Canadá y Estados Unidos, la Selección Chilena de Nicolás Córdova enfrenta a México, en tierras estadounidenses.

El compromiso se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum, uno de los recintos más emblemáticos de California.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. México por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y México está programado para HOY martes 6 de octubre, a las 23:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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