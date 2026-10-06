México llega golpeado al duelo con Chile: Rafa Márquez busca su primer triunfo tras el peor inicio en 47 años

06 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Este martes 6 de octubre la Selección Chilena finalizará la gira por Norteamérica. Luego de dos derrotas consecutivas ante Canadá y Estados Unidos, el equipo dirigido por Nicolás Córdova enfrentará a México.

En el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, La Roja se verá las caras con un combinado mexicano que atraviesa un nuevo ciclo tras su participación en el último Mundial.

Luego de que Javier Aguirre dejara el cargo tras la Copa del Mundo, la dirigencia escogió a Rafael Márquez como su reemplazante. La decisión no fue casualidad, ya que el exdefensor del Barcelona fue ayudante de Aguirre durante su última etapa al mando del Tri.

Instagram @jay_fillms09

Sin embargo, el histórico central del AS Mónaco no ha tenido comienzo prometedor. En sus dos primeros partidos al frente del equipo, empató ante Colombia y Perú.

Las críticas no tardaron en llegar. Los medios y los hinchas mexicanos cuestionaron el funcionamiento del equipo y algunos los "experimentos" que ha presentado Márquez.

Pero lo que terminó acrecentando los cuestionamientos fue la contundente derrota por 3-0 frente a Estados Unidos. Los aztecas mostraron una mala imagen, especialmente en el aspecto defensivo.

El peor inicio en 47 años

De hecho, el "Kaiser" ha firmado el peor inicio de ciclo de un entrenador de la Selección Mexicana en los últimos 47 años. Márquez igualó la marca de Raúl Cárdenas, quien tampoco registró victorias en sus tres primeros encuentros al mando del combinado azteca en 1979.

Por lo mismo, Rafa Márquez busca romper la racha negativa contra Chile y conseguir su primera victoria como entrenador de México.

Instagram @miseleccionmx

Chile vs. México: A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso de La Roja

El partido entre Chile y México está programado para HOY martes 6 de octubre a las 23:00 horas de nuestro país.

El encuentro será transmitido en vivo por la señal principal de Mega con el trío compuesto por Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, además de Camila Romero desde el estadio.

También estará disponible a través de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

En tanto, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

Todo sobre La Roja