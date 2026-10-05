Iván Morales y Pablo Parra marcaron: Así fue el último duelo entre Chile y México
La Selección Chilena cerrará su gira por Norteamérica frente a México. El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará obtener su primera victoria, luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante Canadá y Estados Unidos.
El encuentro de este martes 6 de octubre será el partido número 33 entre ambas selecciones en partidos Clase A, en un historial que cuenta con varios capítulos importantes.
El último partido entre La Roja y México
El último enfrentamiento entre chilenos y mexicanos ocurrió el 9 de diciembre de 2021, en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos.
Martín Lasarte aprovechó aquella oportunidad para probar jugadores de cara al proceso de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Por esta razón, convocó a 24 futbolistas, con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadores del medio local, entre ellos Eduardo Villanueva, Ignacio Tapia, Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez y Joaquín Montecinos.
Gerardo Martino, técnico de México en ese entonces, también presentó una convocatoria alternativa, con jugadores de la Liga MX y la MLS, además de algunas excepciones como Marcelo Flores, quien pertenecía al Arsenal, y Benjamín Galdames, futbolista de ascendencia chilena.
El partido comenzó con ventaja para los mexicanos. Santiago Giménez abrió el marcador a los 9 minutos, pero Iván Morales apareció a los 21' para establecer el empate.
En el segundo tiempo, Jordan Silva volvió a poner a México en ventaja. Sin embargo, cuando el encuentro entraba en su recta final, Pablo Parra apareció a los 86 minutos para marcar el 2-2 definitivo.Ir a la siguiente nota
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Chile vs. México?
El partido de Chile ante México será el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, a las 23:00 horas de nuestro país.
Será transmitido en vivo por Mega y MegaGO. En esta última, podrás ver el encuentro en calidad 4K HDR y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas.
Mientras que el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.
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