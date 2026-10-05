Iván Morales y Pablo Parra marcaron: Así fue el último duelo entre Chile y México

05 oct. 2026 - 10:15 hrs.

La Selección Chilena cerrará su gira por Norteamérica frente a México. El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará obtener su primera victoria, luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante Canadá y Estados Unidos.

El encuentro de este martes 6 de octubre será el partido número 33 entre ambas selecciones en partidos Clase A, en un historial que cuenta con varios capítulos importantes.

El último partido entre La Roja y México

El último enfrentamiento entre chilenos y mexicanos ocurrió el 9 de diciembre de 2021, en la ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos.

ATON/PHOTOSPORT

Martín Lasarte aprovechó aquella oportunidad para probar jugadores de cara al proceso de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Por esta razón, convocó a 24 futbolistas, con una nómina compuesta mayoritariamente por jugadores del medio local, entre ellos Eduardo Villanueva, Ignacio Tapia, Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez y Joaquín Montecinos.

Gerardo Martino, técnico de México en ese entonces, también presentó una convocatoria alternativa, con jugadores de la Liga MX y la MLS, además de algunas excepciones como Marcelo Flores, quien pertenecía al Arsenal, y Benjamín Galdames, futbolista de ascendencia chilena.

El partido comenzó con ventaja para los mexicanos. Santiago Giménez abrió el marcador a los 9 minutos, pero Iván Morales apareció a los 21' para establecer el empate.

En el segundo tiempo, Jordan Silva volvió a poner a México en ventaja. Sin embargo, cuando el encuentro entraba en su recta final, Pablo Parra apareció a los 86 minutos para marcar el 2-2 definitivo.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Chile vs. México?

El partido de Chile ante México será el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, a las 23:00 horas de nuestro país.

Será transmitido en vivo por Mega y MegaGO. En esta última, podrás ver el encuentro en calidad 4K HDR y con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas.

Mientras que el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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