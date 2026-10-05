Chile vs. México: Cómo ver el partido amistoso EN VIVO de La Roja por Mega y MegaGO

05 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Luego de las dos derrotas consecutivas ante Estados Unidos y Canadá, la Selección Chilena afrontará un nuevo desafío en su gira por Norteamérica: México.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará su primer triunfo en esta fecha FIFA ante los recientes coanfitriones del Mundial 2026. Y es que un resultado positivo podría ser un punto de inflexión para el Equipo de Todos.

México tampoco llega en un buen momento. Con Rafael Márquez en la banca, el conjunto azteca aún no conoce de triunfos; de hecho, en su último partido cayó por 3-0 frente a Estados Unidos.

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¿A qué hora juegan Chile y México el partido amistoso?

La Selección Chilena se enfrenta a México este martes 6 de octubre a partir de las 23:00 horas de Chile.

El recinto que albergará este nuevo desafío internacional será el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Canadá?

El choque de Chile con los aztecas será transmitido en vivo por la señal de aire de Mega.

También se podrá ver en MegaGO, con una transmisión en calidad 4K HDR. Además, estará la opción de tener estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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